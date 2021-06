Así se vería Gohan como personaje de Sailor Moon

Sailor Moon está gozando de nueva popularidad últimamente gracias a que las dos películas de Sailor Moon Eternal llegaron a Netflix hace no mucho tiempo. Con este resurgimiento de notoriedad, la obra de Naoko Takeuchi está nuevamente entre la mente de los fans, quienes ya empezaron a combinarla con otros populares animes, como Dragon Ball por ejemplo.

Vía Twitter, el artista digital, BROONOart, ha compartido esta ilustración que nos muestra cómo se vería Gohan si formara parte del universo de Sailor Moon:

“Gohan Adulto pero no puedo no ver arte de Sailor Moon todo el tiempo.”

Adult Gohan but I’m looking at Sailor Moon art the whole time pic.twitter.com/4d9kiMfzns

