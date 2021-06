Aparentemente, Samus Aran ya no llegará a Fortnite tras un acuerdo fallido entre Epic y Nintendo

El mes pasado, como parte del juicio entre Epic Games y Apple, salieron a la luz varios documentos confidenciales que revelaban todo tipo de datos interesantes. Entre ellos se mencionaba una skin de Samus Aran, protagonista de Metroid, que llegaría en un futuro a Fortnite. La mala noticia es que dicha skin podría ya no estar entre los planes de Epic, o al menos así lo dice un notorio insider.

De acuerdo con ShiinaBR, insider que anteriormente ha demostrado ser una fuente confiable para este tipo de rumores, Nintendo y Epic no lograron llegar a un acuerdo para lanzar la skin de Samus en Fortnite.

“Mis fuentes me dicen que una colaboración con Metroid (Samus Aran) no sucederá la siguiente temporada.

Sources tell me that a Metroid (Samus Aran) collaboration will not happen next season.

Apparently, Epic wasn’t able to obtain the rights to put her in the game.

— Shiina (@ShiinaBR) June 7, 2021