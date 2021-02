Así se ve Skyward Sword HD en Switch en comparación con la versión de Wii

Después de varias plegarias por parte de los fans, el día de ayer se reveló que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch el próximo mes de julio. Como su nombre lo indica, esta es una versión con un par de mejoras visuales. De esta forma, las comparaciones con el trabajo original del Wii no se hicieron esperar, y ya hay un video que nos muestra a las dos versiones de este título cara a cara.

Aunque al principio puede ser algo difícil distinguir entre la edición de Wii y Switch, al poner atención podemos ver las mejoras visuales que tiene la nueva versión del juego. De igual forma, es importante mencionar que por el momento no tenemos mucha información de la edición HD. Será cuestión de esperar a que Nintendo proporcione más información sobre la resolución y el frame rate.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch el próximo 16 de julio de 2021. Esta versión, además de tener un aspecto visual mejorado, se podrá jugar con los Joy-Con replicando el control original del Wii, o con un esquema más tradicional con botones. De igual forma, estarán a la venta unos Joy-Con especiales con un diseño inspirado en la Espada Maestra y el Escudo de Hyrule. Este fue uno de los anuncios que se dieron durante el Nintendo Direct de ayer, y aquí puedes conocer más sobre esta presentación.

Vía: ElAnalistaDeBits