Amazon no es extraño a las ofertas. Básicamente, cada día vemos algún tipo de descuento o promoción que los compradores no se pueden perder. De esta forma, el día de hoy se ha anunciado una oferta, con la cual puedes obtener el 25% de descuento en la compra de ciertos juegos.

Lo que sucede, es que al seleccionar dos juegos, el tercero lo podrás comprar con un 25% de descuento. Es importante mencionar que esta rebaja solo se aplica al título más barato de tu selección. Todo lo que necesitas hacer es agregar dos artículos a tu carrito, procesar la compra, y la oferta se aplicará automáticamente.

Aquí puedes encontrar juegos como Wolfenstein: The Alternative History Collection, Maneater, Dragon Ball Xenoverse 2 y más. Puedes checar la lista completa aquí. Así que no lo dudes, aprovecha esta oferta y disfruta de varios juegos con descuentos que no te puedes perder. Hablando de Amazon, la compañía ha compartido un nuevo vistazo a The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Vía: Amazon