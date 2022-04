Aunque en los últimos meses la atención que ha recibido Blizzard ha sido negativa, esto cambió el día de hoy. Durante la esperada presentación de World of Warcraft, se ha revelado la nueva expansión de este título, conocido como Dragonflight.

Esta expansión, como su nombre lo indica, está enfocado principalmente en los Dragones. En esta ocasión, los jugadores viajarán a la Isla de Dragones, una locación que nos da acceso a cuatro diferentes zonas, en donde la exploración será un enfoque clave de este contenido. ¿El objetivo? Convertirse en dragonriders y utilizar cuatro nuevas monturas de drake para navegar por el mundo.

Junto a esto, se introducirá una nueva raza, conocida como los Dracthyr. Este grupo es jugable y hace uso exclusivo de una nueva clase, conocida como Evoker, la cual se especializa en ataques y curaciones de largo alcance. Sin embargo, a diferencia de las razas existentes del juego, no tendrán acceso a ninguna otra clase.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para Dragonflight, pero Blizzard ya permite suscribirse para probar la beta de esta expansión. Como detalle adicional, se ha mencionado que Wrath of the Lich King se agregará a World of Warcraft Classic de forma gratuita para los suscriptores existentes, esto en algún momento posterior de 2022.

Nota del Editor:

Estos han sido unos meses bastante complicados para Blizzard. Sin embargo, esta nueva expansión tiene el potencial de recobrar parte de la confianza que perdió el público desde hace tiempo. Esperemos que todo cambie de forma positiva.

Vía: Blizzard