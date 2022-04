Uno de los aspectos positivos de tener una suscripción al Nintendo Switch Online, es la posibilidad de disfrutar de juegos completos de forma gratuita, aunque por tiempo limitado. Ahora, recientemente se confirmó que Dragon Quest Builders 2 será el siguiente título en formar parte de este beneficio.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo of Europe ha confirmado que todos los usuarios de Switch Online podrán disfrutar de Dragon Quest Builder 2 de forma gratuita entre el 20 y 26 de abril. Aunque la información inicial surgió de la división de Europa, Nintendo of America también anunció que este será el caso en nuestra región.

Build your own world of adventure in the #DQBuilders2 Game Trial, exclusive to #NintendoSwitchOnline members!

Download now so you're ready to begin your quest tomorrow: https://t.co/2nAf65N9E7 pic.twitter.com/Y9xheg083y

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 19, 2022