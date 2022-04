Ezra Miller es arrestado una vez más

El mes pasado, Ezra Miller, estrella de varias películas de Warner Bros., fue arrestado con cargos por conducta desordenada y de acoso. Ahora, mientras que el actor esperaba su juicio en Hawái, Estados Unidos, el dramaturgo una vez más ha sido aprehendido, en esta ocasión por agresión en segundo grado.

De acuerdo con varias fuentes, Miller fue arrestado en la mañana del día de hoy, 19 de abril, en Hawái, esto a solo unas horas antes de su comparecencia programada ante el tribunal por sus previos cargos. Por el momento se desconoce cuál fue la razón por la cual el actor cometió estos actos.

Después de darse a conocer su primer arresto, reportes señalaron que Warner Bros. tuvo una junta de emergencia para hablar sobre el futuro de este acto. Recordemos que Miller interpreta a Flash en el DCEU, y a Credence Barebone en Fantastic Beasts.

Aunque por el momento se desconoce cuál será el futuro de este actor, parece que su reciente conducta bien podría ponerle un fin a su carrera dentro de Warner Bros. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, Matt Reeves confirma una teoría sobre The Batman. De igual forma, aquí puedes ver las nuevas imágenes de The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Nota del Editor:

Parece que las cosas van de mal en peor para Ezra Miller. Si bien existe la posibilidad de que el actor logre redimirse en un futuro, su futuro con Warner Bros. depende de un hilo, el cual seguramente se romperá en cualquier segundo.

Vía: Comicbook