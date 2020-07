Así es como Hugh Jackman celebra el 20 aniversario de X-Men

2020 marca el 20 aniversario de la primera película de los X-Men. Esta cinta fue el primer paso para el cine de super héroes que tenemos hoy en día, y nos dio la oportunidad ver a actores como Hugh Jackman darle una nueva vida a personajes icónicos de los cómics.

Para celebrar esta ocasión tan especial, el actor australiano, quien se encargó de interpretar a Wolverine, compartió un pequeño vídeo en su cuenta de Twitter, en donde podemos ver un detrás de cámaras de la filmación de la primera cinta, y reveló un pequeño secreto sobre su audición para uno de los papeles más importantes en su carrera. Esto fue lo que comentó:

So here’s the thing. When the studio called and asked if I could get in shape to play #Wolverine in 3 weeks. I might have over promised! But wouldn’t you have too? Happy 20th Anniversary X-Men Universe. #Xmen #20 pic.twitter.com/bwQJnmyZBI

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) July 14, 2020