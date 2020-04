Surge demo de juego cancelado de los X-Men

A pesar de que las propiedades de los superhéroes, especialmente las de Marvel, son una mina de oro actualmente, durante los 90’s las cosas eran diferentes, y un juego de los Avengers o X-Men tenía el riesgo de ser cancelado y perderse para siempre. Este es el caso de un título de peleas protagonizado por mutantes como Wolverine.

Aunque muchos recordarán a Marvel vs Capcom y Marvel vs Street Fighter como los únicos juegos de peleas de Marvel desarrollados por Capcom en los 90’s, en 1999 se tenía planeado lanzar otro título de peleas protagonizado por los X-Men desarrollo por Syrox Developments para el PlayStation 1. Una de las principales novedades respecto a los Marvel vs Capcom y sus personajes 2D son sus gráficos 3D, que también podrían permitirse algún desplazamiento limitado por el escenario y rotaciones de la cámara para realzar los ataques más poderosos, similar a Tekken o Virtua Fighter.

Gracias al usuario PtoPOnline, ahora tenemos un mejor vistazo a este título. En el vídeo se puede ver a Wolverine pelear contra Apocalypse, y la versión final hubiera incluido a Magneto, Iceman y Gambit, entre otros rostros famosos. Por el momento se desconoce por qué este juego fue cancelado. Sin embargo, el futuro de Marvel y los X-Men no terminó aquí, debido a que hasta el día de hoy podemos ver juegos de estos superhéroes en todos lados.

Hablando de Marvel, Quentin Tarantino estuvo cerca de dirigir una adaptación de Luke Cage. De igual forma, un rumor indica que Marvel está trabajando en juegos de Daredevil y Wolverine.

Vía: PtoPOnline