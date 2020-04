John H. Conway, pionero de esta industria, ha fallecido a los 82 años

Una vez más la industria de los videojuegos está de luto. El día de hoy se ha dado a conocer que John H. Conway, uno de los pioneros de esta industria, ha fallecido a la edad de 82 años, debido a complicaciones relacionadas al COVID-19.

En 1970, Conway desarrolló The Game of Life, un título que te permitía ver la manera en la que evolucionaban las células de un organismo biológico, aunque carecía de un buen nivel de interactividad. Este juego fue creado antes que Pong y, aunque no es considerado el “primer videojuego”, sí ayudó a impulsar esta industria en sus inicios.

De acuerdo con Eurogamer, John H. Conway falleció el pasado 11 de abril en Nueva Jersey, Estados Unidos, a causa de complicaciones relacionadas con el coronavirus. Conway fue un profesor y matemático famoso, acreditado con el concepto de números surrealistas.

Lamentamos la pérdida de John H. Conway. Descanse en paz.

Vía: Eurogamer