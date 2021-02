Así de la nada, este juego acaba de recibir una versión nativa next-gen y ya puedes comprarlo

The Sinking City fue un juego de terror y aventura que debutó para la pasada generación de consolas en 2019. El título no fue muy bien recibido por la crítica, sin embargo, los jugadores encontraron que la experiencia podía llegar a ser sumamente disfrutable, en particular por su misteriosa e intrigante narrativa.

Frogwares, desarrolladores detrás de este juego, acaban de confirmar repentinamente que una versión nativa de PS5 y Xbox Series X/S estará disponible… ¿mañana mismo? Así es, The Sinking City tendrá su propia versión next-gen que podrás adquirir en menos de 24 horas dentro de la PlayStation Store y Xbox Store. Desafortunadamente, sus creadores confirmaron que no será una mejora gratuita si es que ya cuentas con el título.

Esta versión mejorada de The Sinking City correrá en resolución nativa de 4K y 60FPS. Una de las críticas más constantes que recibió el juego tenía que ver con su terrible desempeño en consolas de pasada generación, así que ahora podemos anticipar un mejor rendimiento en nuevas plataformas.

Via: ResetEra