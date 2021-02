Marvel recupera los derechos de Jessica Jones y The Punisher

Como seguramente recordarás, hace dos años exactamente que Netflix tomó la decisión de cancelar las series de The Punisher y Jessica Jones. La buena noticia es que hoy también han regresado los derechos para ambos proyectos a Marvel, es decir, cualquiera de estos dos personajes ya podría aparecer en el MCU sin ningún problema.

Por supuesto, el que Marvel haya recuperado sus derechos no significa necesariamente que vayamos a ver a The Punisher o Jessica Jones en la pantalla grande, pero sí deja la puerta abierta para su regreso. Recordemos que el año pasado Marvel también recuperó los derechos para Daredevil, y desde entonces no hemos tenido ningún tipo de noticia sobre el regreso de Charlie Cox en el papel del vigilante ciego. Aunque rumores sugieren que lo veremos en la tercera parte de Spider-Man, pero hasta ahora no es nada oficial.

Otra posibilidad es que ambas series regresen a Disney+, continuando la historia que vimos en Netflix. Ahora que el streaming es más importante que nunca antes, suena como algo más probable ver a estos personajes en la pantalla chica que en el cine, pero por ahora es cuestión de tiempo para ver qué decisión toma Marvel.

Via: IGN