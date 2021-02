Una vez más, Techland desmiente los rumores sobre una posible adquisición de Microsoft

El año pasado surgió el rumor de que Techland, desarrolladores de Dying Light, iban a ser comprados por Microsoft. El estudio polaco rápidamente desmintió esta información, pero una vez más, estos mismos rumores están circulando por internet y sí, Techland los ha vuelto a desmentir.

Aparentemente, los rumores salieron a la luz nuevamente gracias al podcast Defining Duke, en donde uno de los presentadores insinuó que Microsoft ya se estaba preparando para otra importante adquisición este año. Posteriormente, el anfitrión de otro podcast dedicado a Xbox aseguró que se trataba de Techland, pero no quiso confirmarlo al cien por ciento.

Vía Twitter, el community manager del estudio polaco declaró que todos estos rumores eran falsos y que Techland sigue y seguirá siendo un estudio independiente:

I’m getting a lot of dm’s about Dying Light acquisition so I’ll answer here:

There was the same rumour floating around the internet one year ago and the situation didn’t change – Techland is an independent studio and it was not acquired by another publisher (:

— Uncy (@Uncy8) February 13, 2021