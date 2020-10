Así de increíble se vería un Xbox Series X edición especial de Crash Bandicoot 4

La semana pasada por fin llegó Crash Bandicoot 4: It’s About Time a PlayStation 4 y Xbox One. Aunque por el momento no hay información oficial sobre un lanzamiento para la siguiente generación, la ESRB mencionó que este título llegaría a la próxima consola de Microsoft. De esta forma, Xbox Pope, el reconocido artista digital, decidió crear su propio Seriex X edición especial de las más reciente aventura del marsupial.

Xbox Pope nos ha entregado diseños del Xbox Series X|S basados en juegos como Halo Infinte, y recientemente se dio a la tarea de darle el mismo tratamiento a la consola y a su control con un diseño inspirado en el arte promocional de Crash Bandicoot 4.

Vía: Xbox Pope