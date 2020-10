Netflix anuncia nuevo anime de Godzilla para 2021

Una vez más Netflix ha decidido entrar al mundo del anime. En esta ocasión no planean crear una nueva serie o adaptar un manga popular del momento, sino que estarán a cargo de un nuevo anime de Godzilla, el cual se estrenará en algún punto de 2021 en la plataforma de streaming.

Este trabajo tiene el nombre de Godzilla Singular Point, y será producido por Bones, estudio a cargo de My Hero Academia, en colaboración con Orange, a quienes reconocerás por su trabajo en Beastars y Land of the Lustrous. El anime combinará una animación CG y clásica a mano. Aunque por el momento no se ha revelado más información al respecto, Netflix compartió el primer vistazo a los personajes completamente nuevos que aparecerán en el anime, los cuales puedes ver a continuación.

Atsushi Takahashi, de Doraemon the Movie 2017: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi, dirigirá y contará con el apoyo de un equipo creativo que incluye al compositor Kan Sawada, conocido por Yowamushi Pedal, el novelista Toh Enjoe, el diseñador de personajes Kazue Kato, responsable de Blue Exorcist, y el animador Eiji Yamamori, quien participó en Princesa Mononoke.

Godzilla Singular Point se estrenará en Netflix en algún punto de 2021. En temas relacionados, en Japón se ha estrenado una nueva atracción de Godzilla, la cual puedes ver aquí.

Vía: Deadline