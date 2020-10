Así de increíble se vería TLOU II si saliera para PlayStation 5

Ya sabemos cómo podría verse un remaster de Bloodborne en PS5, pero después de ver el más reciente video del canal de YouTube, SnazzyAI, ese no es el único juego actual que queremos que tenga una mejora next-gen. Este nuevo video nos muestra cómo sería The Last of Us Part II en 4K a 60 cuadros por segundo y luce tan increíble como crees.

Los fans de la saga recordarán que The Last of Us Remastered tenía la opción de jugarse a 60FPS en PS4, y se sentía bastante bien. Afortunadamente, muchos juegos de PS5 parece que ofrecerán opciones similares. Si Naughty Dog decide traer la segunda aventura de Ellie a PS5, creemos que este sería el desempeño que puedes esperar del juego.

Fuente: SnazzyAI