Más de 200 mil tramposos han sido banneados en Warzone

Continuando con su política de “cero tolerancia”, Infinity Ward y Activision han banneado a más de 200 mil tramposos en Modern Warfare y Warzone y continuarán implementando “mejoras adicionales de seguridad y herramientas de reforzamiento” para combatir el problema. En abril, esa cifra alcanzaba las 70 mil personas, pero sus desarrolladores han seguido aplicando presión a todos aquellos que quieran jugar injustamente.

La más reciente actualización fue compartido por Infinity Ward en Twitter, y aunque no ofrece detalles específicos sobre dichas medidas de seguridad, demuestra que la compañía sigue enfocado en acabar con los tramposos de una vez por todas:

Anti-cheat update:

Since launch, the team has banned over 200,000 accounts for cheating across #Warzone and #ModernWarfare, including a new wave this week. We are continuing to deploy additional security updates and added backend enforcement tools. Zero tolerance for cheating.

