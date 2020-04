Artista de Dragon Ball recrea a Goku Super Saiyajin Fase 4 al estilo de DBS

Dragon Ball es, y seguirá siendo, el anime preferido de una gran cantidad de personas en todo el mundo. La pasión por este shonen es compartida por todos aquellos que crecieron con la obra de Akira Toriyama, recientemente la han descubierto, e incluso trabajaron en ella, como esta pieza de arte de unos de los responsables del manga de Dragon Ball ha creado nos demuestra.

Dragon Garow Lee, es el artista que supervisó el trabajo en el manga de comedia The Time I Got Reincarnated as Yamcha, publicó en Twitter una ilustración en donde podemos ver a Goku Super Saiyajin Fase 4 en la icónica pose de combate que adapta este personaje en la mayoría de sus enfrentamientos, y recientemente vimos de forma animada al final de Dragon Ball Super.

La transformación del Super Saiyajin Fase 4 fue introducida en Dragon Ball GT, la secuela no canon de Dragon Ball Z, la cual ha sido despreciada por muchos fans. Sin embargo, parece que todos pueden estar de acuerdo que el poder del Super Saiyajin Fase 4 necesita re-aparecer de alguna forma en el manga de Dragon Ball Super.

Vía: Dragon Garow Lee