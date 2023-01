Artista de Dragon Ball dibuja a Trunks y Goten como superhéroes en video

Actualmente Dragon Ball Super se está renovando con más arcos que le darán a los personajes un momento de tranquilidad, y sobre todo habrá protagonismo para personajes que no se pensaban como tan relevantes, Trunks y Goten. Y es que después de viajar tanto al espacio, los autores han decidido volver a la tierra para explorar otras historias.

Lo más curioso de esta saga, es que ambos amigos tendrán una especie de papel de superhéroes, algo que ha tenido sus primeros vestigios en la película estrenada el año pasado. Mediante un nuevo video, el artista Toyotaro nos da un primer vistazo a cómo van a lucir los ahora adolescentes en sus trajes que parecen extraídos de obras clásicas.

Aquí el video:

Check out the Weekly Dragon Ball News special edition video digest for the new chapter of Dragon Ball Super!

Toyotarou shows us how to draw Goten and Trunks in their new superhero costumes!

Watch the full video on the Dragon Ball Official Site!https://t.co/FViKZBFbuy pic.twitter.com/9sovJirUD1

— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) January 9, 2023