El éxito de Helldivers II ha sido algo inesperado. Si bien este título también está disponible en PC, cuando hablamos de consolas, esta es una exclusiva del PS5. De esta forma, muchos se han preguntado si acaso PlayStation tiene la intención de adquirir al estudio responsable de esta entrega, Arrowhead Game Studios. Bueno, un nuevo rumor parece indicar que este es el caso.

De acuerdo con la misma persona que filtró la reciente información de Ghost of Tsushima en PC, PlayStation ya está en pláticas para comprar Arrowhead Game Studios, e incluso ya estarían planeando el anuncio de su adquisición. Por su parte, no hay información oficial por parte de PlayStation o Arrowhead Game Studios, y más allá de su palabra como una persona que ha demostrado acertar en el pasado, no hay alguna prueba que logre indicar que este será el caso en un futuro.

Junto a esto, el día de ayer, 4 de marzo, CEO de Arrowhead Game Studio y director de Helldivers II, mencionó en su cuenta oficial de Twitter que el estudio sigue siendo un equipo independiente. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Nadie es nuestro dueño. ¡Somos de propiedad independiente!”

We are not owned. We are independently owned! — Pilestedt (@Pilestedt) March 4, 2024

Nada nos asegura que esto no cambié en el pasado. Los últimos dos juegos de Arrowhead Game Studios, Helldivers y Helldivers II, se han posicionado como cartas fuertes para PlayStation. Junto a esto, recordemos que algo similar pasó con Housemarque, el cual fue adquirido por Sony poco después del lanzamiento de Returnal.

Sin embargo, los casos de Arrowhead Game Studios y Housemarque son diferentes. Los creadores de Returnal se posicionaron como un estudio que trabajaba exclusivamente para las consolas de Sony desde la época del PlayStation 3, y habían colaborado directamente con esta compañía en múltiples ocasiones. Los responsables de Helldivers II, por su parte, no cuentan con la misma relación, más allá de sus últimos dos títulos.

Si bien PlayStation ha llegado a considerar la posibilidad de adquirir a Arrowhead Game Studios, también es posible que este estudio se oponga a esta unión, especialmente en estos momentos. Los desarrolladores y directores de este equipo han expresado su descontento con algunas de las prácticas que vemos hoy en día en la industria, como el crecimiento sin alguna planeación, lo cual ha llevado al despido de miles de empleados a lo largo de las últimas semanas. Junto a esto, es probable que no se sientan cómodos uniéndose a los PlayStation Studios después de que hace unos días se anunciaron cientos de despidos.

Desde la perspectiva de Arrowhead Game Studios, la adquisición no tendría mucho sentido. Sin embargo, PlayStation podría ver esta compra como una victoria. Recordemos que, pese a que se han cancelado varios proyectos de este tipo, los juegos como servicio siguen siendo un factor importante en el futuro de Sony, por lo que tener a otro equipo que ha demostrado entender esta fórmula, sería una decisión fácil de hacer.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá entre Arrowhead Game Studios y PlayStation. Sin importar cuál sea la decisión al final, es probable que muchos no se sorprendan. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Helldivers II aquí. De igual forma, esto es todo lo que llegaría al juego en un futuro.

Nota del Editor:

Espero que Arrowhead Game Studios no sea adquirido por PlayStation. Este es un equipo que funciona a la perfección de la forma en la que están en estos momentos. Si bien tuvieron problemas que probablemente no hubieran pasado con el apoyo de PlayStation, han logrado salir adelante, y es probable que ellos aprecien mucho el trabajo que han hecho por su cuenta.

Vía: Reddit