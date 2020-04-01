¡Arrancan las Ofertas de Pascua en la PlayStation Store!

0 COMENTARIOS 1/04/2020 12:32 pm
Tal y como se los hicimos llegar el día de ayer, las Ofertas de Pascua han llegado a la PlayStation Store. Las ofertas de marzo no fueron tan grandes como muchos de nosotros anticipábamos, y Sony seguramente estuvo al tanto de nuestra decepción. Afortunadamente, los descuentos de abril ya están aquí y traen consigo una impresionante cantidad de títulos rebajados. Conócelos todos aquí.
|Juego
|Descuento
|A FISHERMAN’S TALE
|40%
|A PLAGUE TALE: INNOCENCE
|60%
|A WAY OUT
|50%
|ANTHEM STANDARD EDITION
|70%
|ANTHEM: LEGION OF DAWN EDITION
|70%
|AO INTERNATIONAL TENNIS
|40%
|AO TENNIS 2
|40%
|ARIZONA SUNSHINE
|75%
|ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED
|60%
|ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG, UNITY, SYNDICATE
|67%
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION
|75%
|BATMAN: ARKHAM COLLECTION
|70%
|BIOSHOCK: THE COLLECTION
|80%
|BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE SPECIAL EDITION
|33%
|BORDERLANDS 3
|50%
|BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION
|67%
|BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
|75%
|BULLY
|40%
|CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
|67%
|CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION
|20%
|CITADEL: FORGED WITH FIRE
|50%
|CODE VEIN
|40%
|CODE VEIN DELUXE EDITION
|40%
|CONTROL DIGITAL DELUXE EDITION
|40%
|CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
|40%
|CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION
|40%
|CREED: RISE TO GLORY
|70%
|DARK SOULS III
|75%
|DAYS GONE
|50%
|DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|DAYZ
|40%
|DEAD BY DAYLIGHT: SPECIAL EDITION
|50%
|DEAD RISING 2
|75%
|DEATH STRANDING
|50%
|DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)
|51%
|DIABLO III: ETERNAL COLLECTION
|67%
|DOOM
|60%
|DOOM (1993)
|40%
|DOOM 3
|30%
|DOOM II (CLASSIC)
|40%
|DRAGON BALL FIGHTERZ
|75%
|DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION
|75%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2
|85%
|DRAGON BALL Z: KAKAROT
|33%
|DRAGON BALL Z: KAKAROT DELUXE EDITION
|33%
|DRAGON BALL Z: KAKAROT ULTIMATE EDITION
|33%
|DUNGEONS 3
|83%
|EA SPORTS FIFA 20
|60%
|EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION
|60%
|EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION
|60%
|EA SPORTS UFC 3
|30%
|EAGLE FLIGHT
|70%
|EFOOTBALL PES 2020 LEGEND EDITION
|65%
|EFOOTBALL PES 2020 STANDARD EDITION
|67%
|FALLOUT 4: GAME OF THE YEAR EDITION
|60%
|FAR CRY NEW DAWN
|60%
|FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION
|70%
|FINAL FANTASY XIV ONLINE COMPLETE EDITION
|40%
|GOD EATER 3
|60%
|GOD OF WAR
|25%
|GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION
|34%
|GOD OF WAR III REMASTERED
|25%
|GRAN TURISMO SPEC II
|25%
|GRAND AGES: MEDIEVAL
|90%
|GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION
|50%
|GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
|33%
|GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY
|50%
|GRAND THEFT AUTO: VICE CITY
|40%
|GRAND THEFT AUTO III
|40%
|GREEDFALL
|50%
|HASBRO FAMILY FUN PACK SUPER EDITION
|75%
|HITMAN HD ENHANCED COLLECTION
|70%
|JOB SIMULATOR
|35%
|JOURNEY TO THE SAVAGE PLANET
|40%
|JUMP FORCE
|65%
|JUMP FORCE – DELUXE EDITION
|65%
|JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION
|65%
|JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION
|70%
|JUST CAUSE 4: RELOADED
|65%
|JUST DANCE 2020
|50%
|KINGDOM HEARTS ALL-IN-ONE PACKAGE
|70%
|KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 REMIX
|60%
|KINGDOM HEARTS III
|70%
|L.A. NOIRE
|50%
|LAYERS OF FEAR 2
|50%
|LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION
|50%
|LEGO HARRY POTTER COLLECTION
|70%
|LEGO JURASSIC WORLD
|70%
|LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
|60%
|LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION
|60%
|MAFIA III
|75%
|MANHUNT
|40%
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – DELUXE EDITION
|70%
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION
|75%
|MAX PAYNE
|40%
|METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE
|70%
|METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
|80%
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
|60%
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION
|60%
|MONOPOLY FAMILY FUN PACK
|70%
|MONOPOLY PLUS
|70%
|MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 3
|30%
|MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3 – SPECIAL EDITION
|30%
|MORTAL KOMBAT 11
|60%
|MORTAL KOMBAT 11 PE + INJUSTICE 2 LE – PREMIER FIGHTER
|70%
|MORTAL KOMBAT 11 PREMIUM EDITION
|60%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY
|75%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO
|75%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
|85%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION
|77%
|NBA 2K PLAYGROUNDS 2
|75%
|NBA 2K20
|67%
|NBA 2K20 DIGITAL DELUXE
|67%
|NBA 2K20 LEGEND EDITION
|67%
|NEED FOR SPEED HEAT
|50%
|NEED FOR SPEED HEAT DELUXE EDITION
|50%
|NHL 20
|60%
|NHL 20 DELUXE EDITION
|60%
|NHL 20 ULTIMATE EDITION
|60%
|NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM – DELUXE EDITION
|66%
|NO MAN’S SKY
|55%
|PALADINS CHAMPIONS PACK
|35%
|PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE
|50%
|POWER RANGERS: BATTLE FOR THE GRID
|40%
|POWER RANGERS: BATTLE FOR THE GRID – COLLECTOR’S EDITION
|40%
|PRISON BOSS VR
|35%
|PROJECT CARS 2
|85%
|PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION
|85%
|PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE
|75%
|PROTOTYPE 2
|80%
|RAILWAY EMPIRE
|70%
|RAW DATA
|70%
|RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION
|60%
|RED DEAD REVOLVER
|40%
|RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY
|60%
|RIDE 3
|70%
|ROCKET LEAGUE
|50%
|RUGBY 20
|40%
|SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION
|67%
|SID MEIER’S CIVILIZATION VI
|35%
|SOULCALIBUR VI
|75%
|SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION
|70%
|STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER
|40%
|STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION
|40%
|SUDDEN STRIKE 4
|67%
|SUDDEN STRIKE 4: COMPLETE COLLECTION
|74%
|SUPER BOMBERMAN R
|75%
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET
|75%
|TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION
|60%
|TEKKEN 7
|80%
|TEKKEN 7 – ULTIMATE EDITION
|75%
|TENNIS WORLD TOUR
|80%
|TENNIS WORLD TOUR – LEGENDS EDITION
|73%
|TENNIS WORLD TOUR: ROLAND-GARROS EDITION
|60%
|TERRARIA: PS4 EDITION
|70%
|TETRIS EFFECT
|50%
|THE CREW 2
|70%
|THE CREW 2 DELUXE EDITION
|70%
|THE CREW 2 GOLD EDITION
|70%
|THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN
|50%
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR (2019)
|67%
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR UPGRADE
|67%
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR COLLECTOR’S EDITION (2019)
|67%
|THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
|65%
|THE GOLF CLUB 2
|90%
|THE LAST OF US REMASTERED
|25%
|THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME
|60%
|THE OUTER WORLDS
|33%
|THE SURGE 2
|50%
|THE WARRIORS
|40%
|THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION
|70%
|TOKYO GHOUL:RE [CALL TO EXIST]
|50%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT ULTIMATE EDITION
|67%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION
|70%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION
|60%
|TRIALS RISING
|70%
|TRIALS RISING GOLD EDITION
|70%
|TRINE 4: THE NIGHTMARE PRINCE
|50%
|TRIVIAL PURSUIT LIVE!
|60%
|TROVER SAVES THE UNIVERSE
|30%
|TWO POINT HOSPITAL
|25%
|UNCHARTED: THE LOST LEGACY
|25%
|UNO
|50%
|UNTIL DAWN
|50%
|VACATION SIMULATOR
|20%
|VAMPYR
|75%
|WARHAMMER CHAOSBANE
|60%
|WARHAMMER: VERMINTIDE 2
|50%
|WARHAMMER: VERMINTIDE 2 – ULTIMATE EDITION BUND…
|55%
|WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION
|75%
|WRC 8 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
|40%
|WRECKFEST
|30%
|WRECKFEST DELUXE EDITION
|35%
|WWE 2K20
|67%
|YAKUZA 6: THE SONG OF LIFE
|25%
Fuente: PS Blog