¡Arrancan las Ofertas de Pascua en la PlayStation Store!

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Por 0 COMENTARIOS 1/04/2020 12:32 pm

New Project (55)

Tal y como se los hicimos llegar el día de ayer, las Ofertas de Pascua han llegado a la PlayStation Store. Las ofertas de marzo no fueron tan grandes como muchos de nosotros anticipábamos, y Sony seguramente estuvo al tanto de nuestra decepción. Afortunadamente, los descuentos de abril ya están aquí y traen consigo una impresionante cantidad de títulos rebajados. Conócelos todos aquí.

Juego Descuento
A FISHERMAN’S TALE 40%
A PLAGUE TALE: INNOCENCE 60%
A WAY OUT 50%
ANTHEM STANDARD EDITION 70%
ANTHEM: LEGION OF DAWN EDITION 70%
AO INTERNATIONAL TENNIS 40%
AO TENNIS 2 40%
ARIZONA SUNSHINE 75%
ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED 60%
ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG, UNITY, SYNDICATE 67%
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION 75%
BATMAN: ARKHAM COLLECTION 70%
BIOSHOCK: THE COLLECTION 80%
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE SPECIAL EDITION 33%
BORDERLANDS 3 50%
BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION 67%
BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION 75%
BULLY 40%
CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 67%
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION 20%
CITADEL: FORGED WITH FIRE 50%
CODE VEIN 40%
CODE VEIN DELUXE EDITION 40%
CONTROL DIGITAL DELUXE EDITION 40%
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED 40%
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION 40%
CREED: RISE TO GLORY 70%
DARK SOULS III 75%
DAYS GONE 50%
DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION 50%
DAYZ 40%
DEAD BY DAYLIGHT: SPECIAL EDITION 50%
DEAD RISING 2 75%
DEATH STRANDING 50%
DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION 50%
DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS) 51%
DIABLO III: ETERNAL COLLECTION 67%
DOOM 60%
DOOM (1993) 40%
DOOM 3 30%
DOOM II (CLASSIC) 40%
DRAGON BALL FIGHTERZ 75%
DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION 75%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 85%
DRAGON BALL Z: KAKAROT 33%
DRAGON BALL Z: KAKAROT DELUXE EDITION 33%
DRAGON BALL Z: KAKAROT ULTIMATE EDITION 33%
DUNGEONS 3 83%
EA SPORTS FIFA 20 60%
EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION 60%
EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION 60%
EA SPORTS UFC 3 30%
EAGLE FLIGHT 70%
EFOOTBALL PES 2020 LEGEND EDITION 65%
EFOOTBALL PES 2020 STANDARD EDITION 67%
FALLOUT 4: GAME OF THE YEAR EDITION 60%
FAR CRY NEW DAWN 60%
FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION 70%
FINAL FANTASY XIV ONLINE COMPLETE EDITION 40%
GOD EATER 3 60%
GOD OF WAR 25%
GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION 34%
GOD OF WAR III REMASTERED 25%
GRAN TURISMO SPEC II 25%
GRAND AGES: MEDIEVAL 90%
GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION 50%
GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS 33%
GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY 50%
GRAND THEFT AUTO: VICE CITY 40%
GRAND THEFT AUTO III 40%
GREEDFALL 50%
HASBRO FAMILY FUN PACK SUPER EDITION 75%
HITMAN HD ENHANCED COLLECTION 70%
JOB SIMULATOR 35%
JOURNEY TO THE SAVAGE PLANET 40%
JUMP FORCE 65%
JUMP FORCE – DELUXE EDITION 65%
JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION 65%
JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION 70%
JUST CAUSE 4: RELOADED 65%
JUST DANCE 2020 50%
KINGDOM HEARTS ALL-IN-ONE PACKAGE 70%
KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 REMIX 60%
KINGDOM HEARTS III 70%
L.A. NOIRE 50%
LAYERS OF FEAR 2 50%
LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION 50%
LEGO HARRY POTTER COLLECTION 70%
LEGO JURASSIC WORLD 70%
LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS 60%
LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION 60%
MAFIA III 75%
MANHUNT 40%
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – DELUXE EDITION 70%
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION 75%
MAX PAYNE 40%
METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE 70%
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN 80%
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR 60%
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION 60%
MONOPOLY FAMILY FUN PACK 70%
MONOPOLY PLUS 70%
MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 3 30%
MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3 – SPECIAL EDITION 30%
MORTAL KOMBAT 11 60%
MORTAL KOMBAT 11 PE + INJUSTICE 2 LE – PREMIER FIGHTER 70%
MORTAL KOMBAT 11 PREMIUM EDITION 60%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY 75%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY 50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO 75%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER 85%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION 77%
NBA 2K PLAYGROUNDS 2 75%
NBA 2K20 67%
NBA 2K20 DIGITAL DELUXE 67%
NBA 2K20 LEGEND EDITION 67%
NEED FOR SPEED HEAT 50%
NEED FOR SPEED HEAT DELUXE EDITION 50%
NHL 20 60%
NHL 20 DELUXE EDITION 60%
NHL 20 ULTIMATE EDITION 60%
NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM – DELUXE EDITION 66%
NO MAN’S SKY 55%
PALADINS CHAMPIONS PACK 35%
PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE 50%
POWER RANGERS: BATTLE FOR THE GRID 40%
POWER RANGERS: BATTLE FOR THE GRID – COLLECTOR’S EDITION 40%
PRISON BOSS VR 35%
PROJECT CARS 2 85%
PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION 85%
PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE 75%
PROTOTYPE 2 80%
RAILWAY EMPIRE 70%
RAW DATA 70%
RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION 60%
RED DEAD REVOLVER 40%
RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY 60%
RIDE 3 70%
ROCKET LEAGUE 50%
RUGBY 20 40%
SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION 67%
SID MEIER’S CIVILIZATION VI 35%
SOULCALIBUR VI 75%
SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION 70%
STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER 40%
STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION 40%
SUDDEN STRIKE 4 67%
SUDDEN STRIKE 4: COMPLETE COLLECTION 74%
SUPER BOMBERMAN R 75%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET 75%
TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION 60%
TEKKEN 7 80%
TEKKEN 7 – ULTIMATE EDITION 75%
TENNIS WORLD TOUR 80%
TENNIS WORLD TOUR – LEGENDS EDITION 73%
TENNIS WORLD TOUR: ROLAND-GARROS EDITION 60%
TERRARIA: PS4 EDITION 70%
TETRIS EFFECT 50%
THE CREW 2 70%
THE CREW 2 DELUXE EDITION 70%
THE CREW 2 GOLD EDITION 70%
THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN 50%
THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR (2019) 67%
THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR UPGRADE 67%
THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR COLLECTOR’S EDITION (2019) 67%
THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION 65%
THE GOLF CLUB 2 90%
THE LAST OF US REMASTERED 25%
THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME 60%
THE OUTER WORLDS 33%
THE SURGE 2 50%
THE WARRIORS 40%
THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION 70%
TOKYO GHOUL:RE [CALL TO EXIST] 50%
TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT ULTIMATE EDITION 67%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION 70%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION 60%
TRIALS RISING 70%
TRIALS RISING GOLD EDITION 70%
TRINE 4: THE NIGHTMARE PRINCE 50%
TRIVIAL PURSUIT LIVE! 60%
TROVER SAVES THE UNIVERSE 30%
TWO POINT HOSPITAL 25%
UNCHARTED: THE LOST LEGACY 25%
UNO 50%
UNTIL DAWN 50%
VACATION SIMULATOR 20%
VAMPYR 75%
WARHAMMER CHAOSBANE 60%
WARHAMMER: VERMINTIDE 2 50%
WARHAMMER: VERMINTIDE 2 – ULTIMATE EDITION BUND… 55%
WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION 75%
WRC 8 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 40%
WRECKFEST 30%
WRECKFEST DELUXE EDITION 35%
WWE 2K20 67%
YAKUZA 6: THE SONG OF LIFE 25%

Fuente: PS Blog


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Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
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