¡Ariana Grande regresa a Fortnite!

La temporada del horror ya está en marcha en el mundo de Fortnite. Junto a los eventos tradicionales que acompañan la llegada de Fortnitemares, se ha revelado una nueva lista de skins, en donde encontramos a Ariana Grande, la famosa cantante pop, y quien ya cuenta con dos trajes en este battle royale.

Aunque esta información fue filtrada por HYPEX originalmente, la cuenta oficial de Fortnite ya confirmó el regreso de Ariana Grande a este juego. En esta ocasión, la artista deja de lado su carrera musical para enfocarse en la cacería de monstruos, la elección perfecta para el evento de Halloween.

Cubic chaos, hordes of creatures, and the galaxy’s greatest monster hunter, @arianagrande with Spooky Smallz!

What else is in the #Fortnitemares cards this week? pic.twitter.com/Bc8lWId6FQ

— Fortnite (@FortniteGame) October 19, 2021