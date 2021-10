Rumor: Spider-Man llegaría a Fortnite

Fortnite se ha convertido en el hogar de decenas de skins de Marvel. Desde Wolverine, pasando por Venom, hasta Black Widow. Sin embargo, un gran personaje de los cómics sigue sin hacer acto de presencia en el battle royale, pero esto podría cambiar. De acuerdo con un nuevo rumor señala que Spider-Man ya podría estar en camino a este título.

HYPEX, uno de los dataminers más notables de Fortnite, señala que el código del battle royale esconde un ítem conocido como WestSausage, el cual podría tener el nombre real de Web Slinger. De acuerdo con esta persona, este objeto nos daría la oportunidad de columpiarnos. Es así que se especula de que Spider-Man por fin llegaría a este título con un contenido especial para todas las consolas.

HUGE POSSIBILITY FOR A SPIDER-MAN x FORTNITE COLLAB THIS YEAR!

Epic are working on an item codenamed WestSausage (could mean Web Slinger) and it has swinging mechanics! (here is some text of it: "Swing Attach Location, Swing Detach Time, Swinging, Swing Accelerate, Swing Jump" pic.twitter.com/9Na4MGNwW4

— HYPEX (@HYPEX) October 12, 2021