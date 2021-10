Acusan a un comercial de plagiar la música de Pokémon

La música de Pokémon es icónica. Para muchos, este es siempre uno de los apartados más esperados de cada nueva entrega. De esta forma, los fans pueden reconocer con facilidad estas composiciones. Ahora, recientemente se compartió un comercial para una aplicación para aprender chino, la cual usa una tonada muy similar a lo que podemos escuchar en el anime de esta serie.

Durante los últimos días, el comercial para LingoAce, una aplicación que le enseña chino mandarin a los niños, se volvió popular, pero no por las razones correctas. En redes sociales, los fans han señalado que la música que se usa aquí es muy, pero muy similar a la canción de Silly Psyduck que encontramos en el anime de Pokémon.

Y esta es la canción del anime.

No cabe duda de que aquí algo no está bien. Si bien esto solo puede ser una coincidencia, ambas melodías son sumamente similares. Por el momento, The Pokémon Company no ha emitido alguna demanda o algo por el estilo, y es muy probable que no lo hagan.

Vía: LingoAce