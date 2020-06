Aquí te decimos todo lo que se anunció en INDIE Live Expo

Nos encontramos a mitad de año, y como ya es costumbre, junio es un mes cargado de anuncios y presentaciones. 2020 es especial en este apartado. Debido a que E3 fue cancelado, surgieron muchos más eventos encargados de llevarle la información más novedosa al público. Este es el caso de INDIE Live Expo, una presentación japonesa dedica a la escena independiente.

El pasado 6 de junio se llevó a cabo esta presentación, y se revelaron un par de interesantes propuestas que los fans de la industria indie deben de tener en sus radares. Tal es el caso de COGEN, un plataformero de desplazamiento horizontal que tendrá como mecánica principal el retroceso del tiempo para evitar perder, aparte de contar con elementos de combate.

A continuación te dejamos la lista de juegos anuncios.

–COGEN: Sword of Rewind (PlayStation 4, Nintendo Switch y PC) — 2020

–Azure Striker Gunvolt 2 (PC) — 22 de junio de 2020

–Devil Slayer: Raksasi (PlayStation 4, Nintendo Switch y PC) — Sin fecha.

–Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (PC) — Early Acces en junio.

-Nimbus INFINITY (consolas de siguiente generación y PC) — Sin fecha.

–Infected Maze (Nintendo Switch) — Sin fecha.

–SuchArt! (Nintendo Switch y PC) — Otoño de 2020

–Reggie, His Cousin, Two Scientists and Most Likely the End of the World (PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch) — Sin fecha.

–Hakoniwa Explorer Plus (Nintendo Switch) — 18 de junio de 2020.

–One Way Heroics Plus (Nintendo Switch) — 18 de junio de 2020.

–Immortal Life (PlayStation 4, Nintendo Switch y PC) — Tercer trimestre de 2020

–Sumire (Nintendo Switch y PC) — Sin fecha.

–HAAK (Nintendo Switch, PC y móviles) — Sin fecha.

–Craftopia (PC) — Early Access en julio de 2020.

–Gensokyo Night Festival (PC) — Early Access en un futuro.

–Chinese Parents (Nintendo Switch) — Sin fecha.

Este no es el final de INDIE Live Expo, debido a que el próximo 7 de noviembre se llevará a cabo una segunda edición de este evento, en donde habrá una ceremonia de premiación de los mejores juegos indie.

Vía: Gematsu