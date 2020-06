Rumor: Otra película live action de Pokémon ya está en desarrollo

Detective Pikachu demostró que las adaptaciones live action de los videojuegos pueden funcionar en el cine. A pesar del éxito de esta película, no hay noticias oficial sobre una secuela. Sin embargo, algunos rumores apuntan a que un nuevo largometraje de Pokémon ya está en desarrollo.

De acuerdo con el portal Geek Vibes Nation, Daniel Richtman, colaborador de CNBC y famoso filtrador del mundo del cine, afirma que Legendary Pictures ya se encuentra trabajando en la producción de una nueva película live action de Pokémon.

Uno de los datos más importantes de esta información, es que, se supone, esta cinta no será una secuela de Detective Pikachu, pero tomará lugar en el mismo universo. En su lugar, la historia se apegaría más al trabajo de Pokémon Red and Blue. ¿Acaso por fin veremos a los protagonistas de la historia original en la pantalla grande?

Es importante mencionar que por el momento esto es sólo un rumor y no hay alguna confirmación de que esto llegue a ser una realidad. Sin embargo, no sería una gran sorpresa escuchar que The Pokémon Company está tratando de crear su propio universo cinematográfico. Esperemos que más información salga a la luz en el futuro.

Vía: Geek Vibes Nation