Aquí los juegos nominados al GOTY en la Game Developers Conference de 2021

Pese a que nos acercamos a la mitad de 2021, algunas organizaciones siguen enfocadas en celebrar a lo mejor de la industria de los videojuegos a lo largo del año pasado. De esta forma, ahora es el turno de la Game Developers Conference, o GDC, de presentarnos a los nominados al GOTY de 2020.

Aunque normalmente GCD se lleva a cabo durante la primavera, debido a la pandemia, este año la celebración tomará lugar el próximo 21 de julio de forma digital. En esta ocasión, Hades, The Last of Us, Animal Crossing: New Horizons, Half-Life: Alyx y Ghost of Tsushima compiten por la gloria de ser los ganadores del Juego del Año, o GOTY. De esta forma, a continuación puedes conocer a todos los nominados.

Mejor audio

-Hades

-The Last of Us 2

-DOOM Eternal

-Final Fantasy VII Remake

-Ghost of Tsushima

Mejor debut

-Phasmophobia

-Umurangi Generation

-Carrion

-Mortal Shell

-Raji: An Ancient Epic

Mejor diseño

-Ghost of Tsushima

-The Last of Us 2

-Hades

-Animal Crossing: New Horizons

-Half-Life: Alyx

Premio a la innovación

-Microsoft Flight Simulator

-Dreams

-Half-Life: Alyx

-Fall Guys: Ultimate Knockout

-Hades

Mejor juego para móviles

-The Pathless

-Genshin Impact

-Legends of Runeterra

-Alba: A Wildlife Adventure

-If Found…

Mejor narrativa

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-Final Fantasy VII Remake

-Hades

-The Last of Us 2

-Ghost of Tsushima

Mejor tecnología

-The Last of Us 2

-Half-Life: Alyx

-Dreams

-Ghost of Tsushima

-Microsoft Flight Simulator

Mejor arte visual

-Ghost of Tsushima

-Hades

-The Last of Us 2

-Ori and the Will of the Wisps

-Cyberpunk 2077

Mejor juego de VR/AR

-The Walking Dead: Saints & Sinners

-Paper Beast

-Dreams

-Half-Life: Alyx

-Star Wars Squadrons

Juego del año

-Animal Crossing: New Horizons

-The Last of Us 2

-Half-Life: Alyx

-Hades

-Ghost of Tsushima

Vía: VGC