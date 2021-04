Actor de Stranger Things asegura que la cuarta temporada de la serie se estrenará en 2022

Stranger Things es una de las series más populares de Netflix. La producción que llegó a la plataforma de streaming en 2016 rápidamente conquistó el corazón del público. Después de tres temporadas bien recibidas, los fans esperan con ansias la cuarta parte de esta historia. Sin embargo, parece que tendremos que esperar hasta el próximo año para descubrir cuál será el futuro de nuestros personajes favoritos.

Aunque la cuarta temporada de Stranger Things ya se está filmando, esto después de enfrentarse a una serie de problemas causados por el COVID-19, Finn Wolfhard, actor que encarga a Mike Wheeler, ha mencionado que las nuevas aventuras de estos personajes llegarían a Netflix hasta el 2022. En una plática con los fans, Wolfhard mencionó que la cuarta temporada de Stranger Things “debería llegar en algún momento del próximo año”.

Aunque muchos esperaban regresar a Hawkins, Indiana a finales de este año, es posible que esto no se haga una realidad. De igual forma, es importante mencionar que esta no es la decisión final. Actualmente no hay un comunicado oficial por parte de Netflix sobre la fecha de estreno para la cuarta temporada de Stranger Things.

Recordemos que la cuarta temporada no será la última. De igual forma, Stranger Things es una serie que crece junto a sus actores, así que será interesante ver cómo es que los escritores y productores se enfrentan a nuevos retos conforme Finn y el resto de actores que vimos como niños hace cinco años se convierten en jóvenes adultos.

