Resident Evil: Welcome to Raccoon City es una de las cintas más esperadas por los jugadores. Si bien aún no tenemos un tráiler que nos muestre cómo se verá esta nueva adaptación de la obra de Capcom, el día de hoy se han compartido una serie de imágenes y detalles adicionales que nos dan una mejor idea del tipo de película que nos espera.

En una plática con IGN, Johannes Roberts, director y escritor de esta cinta, reafirmó que Welcome to Raccoon City no está conectada con las películas protagonizadas por Milla Jovovich. De igual forma, asegura que regresarán a las rutas de horror de la serie. Para asegurar que esto sea una realidad, Capcom trabajó de forma cercana con el equipo de producción. Esto fue lo que comentó Roberts al respecto:

“Quería volver al horror de todo. Quería sustos y atmósfera en lugar de acción total. Creo que los fanáticos del juego sintieron lo mismo: querían ver los personajes y lugares icónicos y sentir que la película estaba más en línea con el mundo del juego Resident Evil, por eso realmente decidimos ir en esa dirección. Trabajamos mano a mano con Capcom en esta película… hasta el punto de que en realidad obtuvimos planos de ellos sobre los diseños de la comisaría de policía de Spencer Mansion y Raccoon para recrearlos de la manera más perfecta posible. Incluso tenemos la obra de arte exacta en las paredes de la mansión”.

Uno de los puntos más interesantes de este reboot, es la participación de Lisa Trevor. Recordemos que este personaje fue introducido con el remake del original Resident Evil, y en esta nueva adaptación será una pieza importante para la historia, al grado de que Roberts ha hecho todo lo posible para expandir a esta pobre alma atormentada. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Lisa Trevor es en realidad un papel fundamental en la película. Siempre me fascinó cuando jugaba al remake del primer juego. Encontré su personaje inquietante y al mismo tiempo extrañamente inquietante. Cuando estábamos discutiendo cómo darle vida a esta historia, era uno de los elementos que realmente quería destacar con fuerza, ya que ella nunca ha estado en ninguna de las versiones filmadas de Resident Evil. Quería que ella fuera un personaje tridimensional, no solo un espectro espeluznante”.

Puedes checar las nuevas imágenes de la cinta a continuación:

Aquí podemos ver a Avan Jogia como Leon S. Kennedy y a Kaya Scodelario en el papel de Claire Redfield. De igual forma, en otra foto es posible ver a Albert Wesker, interpretado por Tom Hopper, a Brad Vickers, quien tiene nueva vida gracias Nathan Dales, a Jill Valentine, con Hannah John-Kamen a cargo de este papel, y a Chris Redfield, interpretado por Robbie Amell. Por último, también tenemos un vistazo a Marina Mazepa como Lisa Trevir.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City llegará a los cines el próximo 24 de noviembre de 2021. En temas relacionados, un rumor señala que Jill Valentine regresaría en Resident Evil 9. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Resident Evil 4.

Vía: IGN