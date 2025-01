El servicio de televisión de Apple anunció una oferta especial para celebrar la llegada del 2025, al ofrecer un fin de semana gratis.

La oferta estará disponible globalmente y tan solo necesitaras un dispositivo donde Apple TV+ este disponible y un Apple ID válido. La compañía te permitirá disfrutar de su catálogo completo el 4 y 5 de enero completamente gratis.

En el anuncio oficial, la compañía te ofrece “empezar el 2025 viendo en streaming las aclamadas series originales de Apple, como las nuevas temporadas de Silo, Shrinking y Bad Sisters, la fascinante Presumed Innocent, las nominadas al Globo de Oro Slow Horses y Disclaimer, y éxitos galardonados como The Morning Show y Ted Lasso.”

“Además, póngase al día con el fenómeno mundial Severance antes del estreno de su segunda temporada; déjese sorprender por célebres series de ciencia ficción como Dark Matter, For All Mankind y Foundation; descubra películas para toda la familia como Fly Me to the Moon y The Family Plan; y exitosos largometrajes llenos de acción como Wolfs y The Instigators”, añaden los voceros de la empresa.

Apple TV+ es el servicio de streaming por suscripción de la compañía de la manzana. Sirviendo como la sección premium de los dispositivos de Apple TV (herramientas análogas a los Roku o los Fire TV de Amazon), Apple TV+ ofrece un servicio similar a Netflix, Prime Video y Disney+. Aun así, la aplicación no solo esta limitada a ser utilizada en dispositivos de Apple, ya que puedes utilizarla en otros dispositivos de streaming, tu PC o incluso de consola de videojuegos.

La suscripción estándar del servicio normalmente te costaría 9.99 dólares estadounidenses mensuales, por lo que este fin de semana gratis será una oportunidad ideal para explorar qué ofrece el catálogo de la aplicación y ver si estarías interesado en ser un usuario de ella en 2025.

Vía: Apple