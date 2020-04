Apple ofrece parte de su catálogo de Apple TV Plus gratuitamente

Durante esta época de cuarentena, muchas compañías han proporcionado horas y horas de entretenimiento sin costo alguno para incitar a la gente de quedarse en sus casa. Ahora, Apple se ha unido a esta tendencia y ha puesto a la disposición del público en general varios programas exclusivos de Apple TV Plus completamente gratis.

Esta promoción ya es valida en más de 100 países, en los que se incluye México. Cabe señalar que este contenido será gratuito hasta que este confinamiento termine, y no tendrás acceso a todos los capítulos de las series, sino que sólo parte de estos estarán disponibles de esta forma. Estos son los shows que incluye esta promoción:

-The Elephant Queen

-For All Mankind (Para toda la humanidad)

-Little America

-Servant

-Dickinson

-Snoopy in Space

-Helpsters

-Ghostwriter

Como pueden ver, algunas de las grandes exclusivas de Apple TV Plus, como The Morning Show, no se encuentran presentes en esta iniciativa. De esta forma, Apple se suma a compañías como HBO, AMC, EPIX y más, en distribuir parte de su contenido de manera gratuita durante este periodo de cuarentena.

En temas similares, Apple cambió el formato del WWDC debido al coronavirus. De igual forma, rumores indican que la compañía estaría desarrollando una computadora para videojuegos.

Vía: Variety