Apple estaría creando su propia consola de videojuegos

Desde el año pasado, se empezó a rumorear que Apple ya estaba trabajando en una consola de videojuegos similar al Nintendo Switch, pero casi no hemos tenido nada de información el día de hoy. Eso finalmente cambió pues un confiable insider asegura que la compañía de la manzana incluso ha reclutado a varios ingenieros de Xbox para trabajar en ella.

De acuerdo con Jez Corden, reportero de Windows Central, Apple ha estado reclutando a ingenieros de Xbox para que los ayuden con el desarrollo de esta nueva consola. Según Corden, esta información ha estado rondando entre sus círculos desde hace tiempo, pero admite que de momento no puede verificar al cien por ciento su veracidad.

“Llevo escuchando por un buen rato que Apple está reclutando ingenieros de Xbox para crear su propia consola. Apple quiere explorar esta posibilidad. Y no sé si será algo de realidad virtual, o metaverso, o algo así…

Ni siquiera sé si algún día se concretara, no sé si ya lo terminaron, porque Apple tiene muchas cosas… Mi fuente no es la mejor para esta información, y no tengo documentos, o fotografías, solo es algo que escuché.”