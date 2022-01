Meta le ha cambiado el nombre al Oculus Quest

A finales del año pasado, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, anunció que estaría cambiando el nombre de su compañía por Meta, un nombre que, según él, reflejaría de mejor forma todo lo que su empresa representa. Pues debido a lo anterior, el popular visor de realidad virtual, Oculus Quest, también ha cambiado de nombre a Meta Quest y la comunidad no está muy contenta que digamos.

Desde que anunciaron este cambio de nombre, Meta ha estado respondiendo a las críticas por parte de la comunidad. Y como era de esperarse, uno de sus principales objetivos es convertirse en una herramienta indispensable para el metaverso.

We understand our community will miss the Oculus name, but change doesn’t always have to be a bad thing! We’re hoping to make our ambitions to help build the metaverse more clear with our new name!

— Meta Quest (@MetaQuestVR) January 26, 2022