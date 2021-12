Anya Taylor-Joy podría ser la nueva Black Cat de Marvel

Después del éxito que fue Spider-Man: No Way Home, es obvio que Sony va a querer seguir construyendo su propio universo basado en personajes relacionados al arácnido, y parece que su siguiente proyecto para la pantalla grande será nada más y nada menos que una película de Black Cat.

Pero, ¿quién podría ser la actriz que de vida a este icónico personaje? Pues de acuerdo con fuentes de Giant Freaking Robot, Sony y Marvel tienen perfilada a Anya Taylor-Joy para este papel, aunque de momento esto no ha sido verificado al cien por ciento. Curiosamente, esta no sería la primera vez que la actriz haya participado en una película de superhéroes, ya que los fans seguramente la recordarán en New Mutants como Magik.

Debido a que se trataría de una producción de Sony Pictures, sería difícil que veamos a esta versión de Black Cat interactuar con el Spider-Man de Tom Holland, pero ahora que el multiverso ya ha sido abierto todo puede pasar. De momento no nos queda mas que esperar y ver qué tan verídico es este rumor.

Nota del editor: Francamente creo que Taylor-Joy es una sensacional actriz que podría interpretar este papel a la perfección. Por supuesto, no basta con tener una buena actriz, sino que tanto el guion como la dirección también deben ser igual de buenos, y esperemos que Sony le haga justicia al personaje.

Via: GFR