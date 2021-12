God of War Ragnarok estaba planeado para debutar originalmente en 2021, pero como ya todos sabemos, su lanzamiento se retrasó hasta el siguiente año. Pero, ¿exactamente cuándo podremos jugarlo? Aunque Sony todavía ni siquiera nos ha dado ventana de lanzamiento oficial, la base de datos de PlayStation lo tiene listado para debutar en septiembre, aunque será mejor que no te emociones todavía.

De acuerdo con PlayStation Game Size, un bot que se encarga de escarbar los servidores de PlayStation para adquirir este tipo de información, God of War Ragnarok estaría debutando el 30 de septiembre de 2022, y sí, cae en viernes. Sin embargo, ese mismo día también representa el cierre para el tercer trimestre fiscal de Sony, por lo que bien podría tratarse de una fecha provisional.

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022

🟨 Maybe it’s Just Place-Holder !

🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021