Spider-Man: No Way Home es considerada por los fans como una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, y parece que también la podemos considerar como una de las más exitosas. Además de ser la cinta más taquillera de este año, cifras oficiales revelan que ahora también superó los mil millones de dólares recabados a nivel mundial en un periodo de tan solo 12 días.

La nueva aventura del arácnido recabó $467.3 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, con un $587.1 millones restantes de la taquilla mundial para un total de $1.05 mil millones de dólares. De hecho, ya es la segunda película más exitosa de Sony después de Spider-Man: Far From Home con $1.13 mil millones de dólares, aunque seguramente será cuestión de tiempo para que No Way Home la supere.

A pesar de que No Way Home es descrita como “el cierre de la trilogía iniciada con Homecoming“, parece que Tom Holland todavía no está listo para decirle adiós al papel de Peter Parker / Spider-Man. Sony y Marvel ya se encuentran trabajando en la próxima película del héroe, aunque esta vez nos tocará ver a un Spidey mucho más maduro y apegado al de los cómics.

Nota del editor: No sé si No Way Home sea la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, pero sí es una de las mejores del superhéroe. En lo personal yo sí estoy emocionado por el futuro del personaje bajo el liderazgo de Marvel y Sony, y espero que los siguientes proyectos con él sean igual de buenos o mejores.

Via: ComicBook