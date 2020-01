Anuncian una segunda película de Mortal Kombat

El día de hoy, se ha revelado una segunda película de Mortal Kombat, que a diferencia de la versión live-action que debutará el próximo año, ésta será animada. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, la nueva cinta de Warner Bros. Animation, llegará durante la primera mitad de 2020 y ya tenemos un primer vistazo a su logotipo y el elenco que la conformará.

Por medio de Twitter, el reconocido Nibel ha compartido los primeros detalles de este futuro largometraje, y aquí te los dejamos:

Warner Bros. Animation is working on an animated Mortal Kombat movie called Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Joel McHale (Community) will voice Johnny Cage; Jennifer Carpenter (Dexter) is Sonya Blade

Scheduled for first half of this yearhttps://t.co/DISsNgRSiX pic.twitter.com/yItDYnUp7t

— Nibel (@Nibellion) January 17, 2020