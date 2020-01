Rumor: The Order 1886 tendrá secuela en PS5

The Order 1886, de Ready at Dawn, fue de los primeros títulos en demostrar la potencia gráfica del PlayStation 4, pero debido a su corta duración y el diseñó genérico de gameplay, el juego no fue muy bien recibido. El final de la aventura lo dejó abierto para una posible secuela, y parece ser que finalmente podríamos verla en el PlayStation 5.

OsirisBlack, un usuario de NeoGAF que anteriormente filtró el lanzamiento del PS4 Pro antes de su revelación oficial, está de regreso con más información confidencial de la industria. OsirisBlack asegura haber visto gameplay de The Order 2, aunque no específicamente llamándolo de esa manera, y de acuerdo con él, los modelos de personaje, la iluminación y la física en general, están “en otro nivel”.

No hay nada que pruebe lo que está diciendo, así que al igual que con todos los rumores, hay que tomarlos con reserva. Sin embargo, OsirisBlack ha demostrado tener la razón numerosas veces en el pasado, así que cabe la posibilidad de que todo esto sea real, pero habrá que esperar hasta tener detalles más concretos.

Fuente: OsirisBlack