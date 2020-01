Left 4 Dead 3 NO está en desarrollo

A finales del año pasado, surgió un rumor muy específico que apuntaba a Valve desarrollando una nueva entrega en la franquicia de Left 4 Dead. Como era de esperarse, esta noticia revivió la esperanza en miles de fans que esperaban ansiosamente un Left 4 Dead 3, pero ahora la propia desarrolladora ha confirmado que este no es el caso.

En una declaración para IGN, Valve ha negado el desarollo de un nuevo título de Left 4 Dead, diciendo que los rumores en este proyectos eran desinformados:

“Hemos vistos rumores sobre esto durante el último par de meses. Exploramos un poco sobre las oportunidades de un Left 4 Dead en la siguiente generación hace unos años. Pero absolutamente no estamos trabajando en nada relacionado a L4D por ahora, y no lo hemos estado haciendo por años. Está claro que algunas personas se están divirtiendo desinformando para agitar a la comunidad y otros medios. Desafortunadamente, un juego de L4D no es en lo que estamos trabajando.”