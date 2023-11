Anuncian nuevo control para Switch de Dragon Quest

Aunque muchos mencionan que ya tiene los días contados, Nintendo Switch sigue firme en cuanto a lanzamientos de videojuegos, eso lo hemos visto de forma reciente con WarioWare: Get it Together!, Super Mario Bros. Wonder y Super Mario RPG. Esto también incluye salidas de terceras compañías, pues el juego que podríamos decir que cierra con broche de oro es Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, el cual no llegará solo, o al menos ese es el caso de japón.

Como parte de la celebración de este juego que se suma al catálogo en diciembre, la empresa Hori ha decidido poner a la venta algunos accesorios interesantes de la franquicia, incluyendo al personaje que se conoce como la mascota, hablamos del Slime. Esto se refleja en nuevos controles Joycon con su base, esto puede ser en colores grises y también azules. Que cabe decir, cuando se separan del Switch necesitan conectarse por cable, ya que no hay na inalámbrico.

Por otro lado, y como parte del paquete, se incluye un estuche para poder llevar la consola a todas partes, que lleva consigo un mini estuche para portar algunos cartuchos de la consola y también para guardar audífonos pequeños que son los tapones ya conocidos. Todo esto se pondrá a la venta el próximo 1° de diciembre en tierras japonesas, y para este momento no se ha confirmado si llegará a otros territorios, por lo cual algunos estarán interesados en importar el producto.

Aquí la sinopsis del siguiente juego:

Adéntrate en un mundo fantástico en busca de venganza en DRAGON QUEST MONSTERS: El príncipe oscuro. Psaro está maldito y no puede hacer daño a ninguna criatura con sangre de monstruo. Ahora tendrá que convertirse en domador de monstruos para crear un ejército que lo acompañe al combate.

Recuerda que Dragon Quest Monsters: The Dark Prince se lanza el próximo 1° de diciembre en exclusiva para Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Este siguiente juego significa mucho para los fans de la franquicia, más los que conocen este spinoff donde los monstruos se unen a tu equipo de batalla. Entonces, acompañarlo con nuevos controles puede valer la pena.