Anuncian Frozen 3 de manera indirecta

Una de las franquicias más exitosas de Disney es Frozen, la cual tomó por sorpresa al mundo en el año 2013 con su primera película, misma que adapta la historia de la reina del invierno. Esta gran aceptación llevó a la elaboración de una segunda entrega para el 2019, la cual le gustó a los fanáticos que ahora están esperando un cierre de trilogía.

En una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, se le preguntó a Kristen Bell (actriz de voz de Anna) sí sabía algo acerca de la tercera parte de esta franquicia, y fue justo ahí donde confesó de forma indirecta que ya estaba en producción. Afirmó que le gustaría hacerlo oficial, pero este no es el caso, por lo que los fanáticos deberán esperar a algún evento especial.

Aquí su declaración ante la pregunta:

Me… me gustaría anunciar oficialmente, sin autoridad, Frozen 3. Por favor, tengan en cuenta que dije ‘autoridad cero’ porque no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No, no estoy a cargo.