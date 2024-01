Anuncian el cambio de nombre para Ubisoft+

Aunque algunos no lo sepan, Ubisoft cuenta con su propio servicio de suscripción llamado Ubisoft+, el cual permite a los usuarios jugar gran parte del catálogo de videojuegos que han sido desarrollado por esta empresa, al menos los que no implican franquicias de alguien más como lo podría ser el de Mario + Rabbids. Y a pesar de que no es la membresía más popular en comparación a Game Pass, están tratando de hacer lo que pueden para enganchar, eso incluye un cambio de nombre significativo.

Según lo reportado la compañía de origen de francés ha cambiado de nombre para el plan de pago principal, el cual ahora es Ubisoft+ Premium, con una nueva categoría de títulos clásicos para quienes usen la plataforma en la versión de computadora. El antes llamado Multi Access dejará a los usuarios probar muchos videojuegos en estreno y hasta algunos días antes de la salida, y se hizo en el momento adecuado por el lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown, juego con muy buenas críticas.

En cuanto al costo, será 279 pesos mexicanos al mes, no teniendo algún tipo de ajustes y ofreciendo mucho más de lo que se hacía antes. Vale la pena mencionar, que se ha quitado el plan más barato a solicitar, por lo que si eres usuario de PC y no querías compartir en consola como Xbox, es necesario hacerlo aunque no tengas el dispositivo. Sin embargo, las recompensas valen la pena, pues todo estreno podrá ser probado, se hace hincapié en lanzamientos recientes como Avatar: Frontiers of Pandora.

Eso sí, por la tarifa de $129 MXN al mes, el usuario tendrá acceso en PC a 50 juegos ya establecidos que aparentemente no van a cambiar demasiada rotación, y es posible que no sean grandes estrenos, por lo que conviene desembolsar un poco más para tener la experiencia completa. Eso da a entender que la plataforma quiere de alguna forma hacerse un espacio sólido en el mercado, pero es posible que la gente siga prefiriendo Game Pass por la variedad de compañías que están involucradas con sus juegos.

Vía: Ubisoft News

Nota del editor: Yo nunca he usado este servicio de suscripción, pero la verdad no me interesa mucho, ya que solo quiero los títulos de Rayman y tal vez Prince of Persia. Sin embargo, la entrega más nueva de la saga del príncipe la quiero para Switch, entonces, habrá que esperar.