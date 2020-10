Anuncian dos nuevas expansiones para Borderlands 3

A la franquicia de Borderlands le encanta ponerle nombres raros a todas sus expansiones. Por ejemplo, Borderlands 3 ya tiene Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock así como Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, pero ahora recibirá dos más como parte de un segundo pase de temporada. Disponible en la actual y nueva generación de consolas, el Designer’s Cut y Director’s Cut introducirán dos nuevos modos de juego a esta looter shooter y nuevas habilidades para cada personaje.

El Designer’s Cut estará disponible el próximo 10 de noviembre, mientras que el Director’s Cut está programado para debutar en algún punto de 2021. Este último añadirá un nuevo árbol de habilidad para cada Vault Hunter y un modo de juego totalmente nuevo llamado Arms Race. Este mes tendremos más información sobre el contenido adicional.

Por el momento, se desconoce si estas expansiones añadirán nuevo contenido de la historia, además de que tampoco tenemos un precio exacto. Recuerda que Borderlands 3 recibirá una mejora next-gen gratuita que estará disponible el mismo día que lleguen el Series X y PS5.

Fuente: Gearbox