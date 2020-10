Borderlands 3 confirma fecha de salida en PS5 y Xbox Series X

Independientemente de cuál consola vayas a elegir, PS5 o Xbox Series X, no cabe duda alguna que habrá muchas cosas por jugar durante sus respectivos lanzamientos. Por supuesto, la retrocompatibilidad juega un papel muy importante en esta futura generación, pero también hay varios juegos confirmados para debutar el mismo día que ambas plataformas y Borderlands 3 es uno de ellos.

Por si no lo sabes, lo nuevo de Gearbox tendrá mejora gratuita en PS5 y Series X que ofrecerá varias mejoras importantes como resolución 4K a 60FPS y pantalla divida hasta para cuatro jugadores. Ahora, se confirmó que este título estará disponible día uno en los nuevos sistemas:

Get ready for a new generation of mayhem! #Borderlands3’s next-gen upgrade will be available day-and-date with Microsoft and Sony’s new consoles. PLUS, players who own the game and a next-gen console can upgrade within the same console family for free!

👀 https://t.co/eyEBNrFnO8 pic.twitter.com/pKDuFCrHEP

— Borderlands 3 (@Borderlands) October 13, 2020