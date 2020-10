PlayStation responde al gran problema de la actualización 8.00 en PS4

Como sabrán, el día de hoy llegó la actualización 8.00 al PlayStation 4. Sin embargo, poco después de que este nuevo firmware estuviera disponible, los usuarios comenzaron a reportar una serie de problemas causados por esta versión de la consola. En cuanto a estos inconvenientes, PlayStation por fin ha emitido un comunicado oficial al respecto.

De acuerdo con la cuenta oficial de PlayStation en Twitter, se está haciendo todo lo posible para corregir estos problemas de la manera más rápida posible. Sin embargo, no se proporcionan más detalles sobre la escala del inconveninete, cuándo se tendría una solución o algo que puedan hacer los usuarios por lo mientras. Esto fue lo que comentaron:

We're aware users are experiencing difficulties accessing specific functions of PlayStation Network at this time. We're currently investigating. Thank you for your patience.

