Borderlands 3 llegará a PS5 y Xbox Series X en un futuro

Borderlands 3 llegó a PlayStation 4, Xbox One y PC el año pasado, y recientemente celebró su primer aniversario con el lanzamiento de la expansión Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, de esta forma terminando todo el contenido planeado para el año uno. Afortunadamente esto no es todo, ya que Gearbox tiene planeado llevar Borderlands 3 a PlayStation 5 y Xbox Series X en un futuro.

Durante la versión digital de PAX, Gearbox reveló los planes que tienen para Borderlands 3, entre los que destaca el hecho de que los jugadores del FPS podrán transferir sus partidas guardadas a las versiones mejoradas de PS5 y Xbox Series X sin costo adicional.

Las mejoras de próxima generación para Borderlands 3 incluyen una velocidad de 60 fps, resoluciones 4K y pantalla dividida para cuatro jugadores. Gearbox también reveló que la pantalla dividida vertical para el cooperativo local de dos jugadores se agregará como una actualización gratuita para todas las versiones del juego. Además, el panel anunció que todos los nuevos Vault Hunters obtendrán un árbol de habilidades adicional para que los jugadores experimenten en el futuro.

Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo llegará Borderlands 3 a PS5 y Xbox Series X. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay del original Borderlands. De igual forma, Cate Blanchett interpretará a Lillith en la película de Borderlands.

Vía: Eurogamer