Animal Crossing: New Horizons cae del primer lugar de ventas en Reino Unido

El más reciente reporte de ventas de videojuegos en Reino Unido ya está aquí, y las cosas han regresado a la normalidad. Call of Duty: Modern Warfare está de nuevo en la cima, y parte de ese éxito seguramente se le puede atribuir a Warzone, su Battle Royale gratuito que ya puedes jugar en estos momentos. Mientras tanto, Animal Crossing: New Horizons ha caído del primero a tercer lugar, y DOOM Eternal lo sigue en cuarto.

Los efectos que la pandemia del coronavirus ha provocado también son evidentes. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y Crash Team Racing Nitro-Fueled han visto un incremento en ventas durante estas últimas semanas, y ahora Spyro: Reignited Trilogy se les une. Star Wars Jedi: Fallen Order, The Last of Us Remastered, y Uncharted 4: A Thief’s End también han visto un resurgimiento en ventas, pero no lo suficiente para entrar al top 10, que aquí abajo puedes ver:

Call of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Animal Crossing: New Horizons DOOM Eternal Forza Horizon 4 Grand Theft Auto V Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Crash Team Racing Nitro-Fueled Spyro: Reignited Trilogy Red Dead Redemption 2

Fuente: ukie