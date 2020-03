Rumor: Capcom trabaja en otro remake y no es Code Veronica X o Dino Crisis

El remake de Resident Evil 3 finalmente llegará a nuestras manos esta semana, pero parece ser que Capcom no se detendrá ahí. De acuerdo con nuevos rumores de unas cuantas fuentes confiables, la compañía ya está trabajando en otro remake en este mismo momento. Encabezado por el estudio que apoyo el desarrollo de RE3, Capcom planea lanzarlo en 2022.

Video Games Chronicle inicialmente reportó las noticias, diciendo que el estudio previamente mencionado “estaba trabajando actualmente como desarrollador primario en un proyecto de remake bastante grande para Capcom” Aesthetic Gamer, insider de la industria que ha demostrado ser una fuente confiable anteriormente, asegura que el título debutaría en 2022 y no es un remake de Dino Crisis ni Resident Evil: Code Veronica X.

This will be Capcom’s 2022 game if all works out btw. I also will repeat this: It’s not Code Veronica remake.https://t.co/Yg5Gv921q6

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020