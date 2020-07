Androide 18 cobra vida gracias a un espectacular cosplay profesional

Dragon Ball es un anime que se presta muy bien para los cosplays, pues una gran cantidad de sus personajes principales son humanos, o tienen rasgos humanos, aunque claro, con facciones sumamente exageradas. A lo largo de los años, hemos visto cientos de fans asumir el rol de los héroes y villanos del anime, pero este cosplay en particular es de los mejores que hemos visto hasta ahora.

Si formas parte de la comunidad de cosplayers, entonces el nombre Enji Night sin duda alguna te será familiar. Esta popular cosplayer ha participado en docenas de convenciones en todo el mundo, incluso ha venido aquí a México para La Mole. Ahora, Enji nos demuestra una vez más su talento al personificar a Androide 18, y vaya que no le pudo quedar más perfecto. Velo por ti mismo aquí abajo:

My first take on Android 18 from Dragon Ball 😁 I was very excited to cosplay her, especially since people have been telling me for many years that I should do her. 🤭

What do you say, should I do her classic outfit? 👀👀👀 pic.twitter.com/U8gaorUAE8

— Enji Night (@EnjiNight) June 30, 2020