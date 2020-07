El modo Realista de Modern Warfare será una adición permanente al juego

Infinity Ward ha revelado que, después de cientos de peticiones de los fans, el modo Realista de Call of Duty: Modern Wafare está aquí para quedarse. Esta nueva adición no afectará a los jugadores de Warzone, pero los millones que siguen disfrutando el multijugador del título principal seguramente lo agradecerán.

Por alguna extraña razón, Infinity Ward no quiso que el modo Realista fuera una adición permanente al juego, puesto que tenían pensado rotarlo de vez en cuando al igual que los demás modos de juego. Ciertamente, esta decisión fue muy extraña, ya que como tal vez recuerdes, dicho modo fue señalado como una de las novedades más grandes tiempo antes de su lanzamiento, sugiriendo que se trataría de algo permamente al apartado multijugador.

La confirmación de esta adición permanente no viene por parte de Infinity Ward exactamente, sino del co-diseñor del multijugador, Joe Cecot, quien por medio de Twitter le respondió a un fan que le pidió de favor que lo agregarán permanentemente:

It is our intention to add it to the filter 🙂

— Joe Cecot (@JoeCecot) June 24, 2020